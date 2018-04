Catania, beccato con la marijuana in auto

CATANIA – Un arresto per spaccio di droga a Catania, in manette Carmelo Cannavò, 32 anni. E’ stato durante un controllo in via Carrubbella, nella zona di San Giovanni Galermo, quartiere noto per l’attività di spaccio. Sotto il sedile dell’auto gli agenti hanno trovato un involucro trasparente termo-saldato con 59 grammi di marijuana. A Cannavò è stato trovato anche del denaro, probabile introito dell’attività di spaccio.