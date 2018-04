‘Vallanzasca è cambiato’, ma non per il pg

Secondo il carcere di Bollate l’ergastolano può essere liberato, ma per il procuratore il ravvedimento non è sicuro

MILANO – Renato Vallanzasca, il boss della mala milanese che ha passato in carcere oltre 40 anni e a cui è stata revocata la semilibertà nel 2014, non può riottenerla e men che meno può avere la liberazione condizionale. E’ la richiesta formulata in udienza, davanti ai giudici della Sorveglianza, dal sostituto pg Antonio Lamanna.

Se la direzione del carcere di Bollate parla di un “adeguato livello di ravvedimento” il codice impone, invece, che il ravvedimento sia “sicuro” e, per il pg, nel suo caso non lo è.

L’equipe di osservazione e trattamento del carcere di Bollate in una relazione depositata dalla difesa al Tribunale di Sorveglianza aveva sottolineato il “cambiamento profondo”, “intellettuale ed emotivo” dell’uomo condannato a 4 ergastoli e 296 anni di carcere. Per il carcere “non potrebbe progredire con altra detenzione” e dunque si ritiene che “possa essere ammesso alla liberazione condizionale”, ossia possa concludere la pena fuori dal carcere in regime di libertà vigilata.