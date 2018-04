Il the caldo, i pasticcini e le pillole: così Bianco ricompatta lo spogliatoio

“L’arbitro manda tutti a prendere un the caldo”. Un mantra, un tormentone per gli appassionati di calcio. Una frase cult pronunciata, da sempre, dal telecronista di Sky Fabio Caressa alla fine del primo tempo dei match clou di giornata.

E allora quasi alla fine del primo mandato da sindaco Enzo Bianco avrà pensato che era il momento di portare tutti nello spogliatoio per rifiatare, per rifare gruppo e per appianare le tantissime divergenze che politicamente hanno contraddistinto le varie anime della sua coalizione negli ultimi cinque anni.

Ma Enzo stavolta il the caldo è il caffè bollente li ha serviti davvero, domenica scorsa di pomeriggio a casa sua, all’orario canonico delle 17, in perfetto english style, per non incorrere nella tiratina di orecchie della compagna Amanda Succi, che in Inghilterra c’è nata davvero, tant’è che di secondo nome fa Jane.

La squadra c’era tutta, non sia mai che gli assenti fossero additati come insensibili, o peggio, con il bidone della spazzatura al posto del cuore, anche perché di questi tempi a Catania con l’immondizia si rischia grosso.

Tra primi ad arrivare il deputato regionale Luca Sammartino con la senatrice Valeria Sudano, dalla loro segreteria di via D’Annunzio la casa del sindaco è davvero dietro l’angolo e il quartier generale in questo periodo di composizione delle liste per le elezioni comunali è sempre aperto, anche di domenica. Stesse scarpe di Sammartino, ma storia politica differente per l’ex parlamentare Giuseppe Berretta, presente anche lui.

Alla spicciolata arrivano anche l’eurodeputato Michela Giuffrida, di ritorno da Palermo, dove aveva incontrato i renziani nelle praterie immaginate dal deputato Davide Faraone e il vice segretario Pd Francesco Marano. In permesso sindacale ci sono anche i laburisti Concetta Raia e Angelo Villari, un po’ partigiani, sì, ma più che del Pd ribelle del fronte Enzo Bianco, ultimo collante tra loro e il partito. Poi ci sono gli assessori fedelissimi del sindaco, l’ecumenico Salvo Di Salvo senza scudo crociato con l’ex comunista Orazio Licandro senza falce e martello.

Giusto il tempo di mettere la catena al motorino e arriva anche il segretario provinciale Enzo Napoli che, pochi giorni fa, ha avuto il merito di mettere tutti di faccia a faccia, come si usa sempre più frequentemente in tv, tutti gli attori protagonisti del Partito Democratico che a Catania attende Godot.

Ed ecco Godot. E’ il padrone di casa, Enzo Bianco, l’uomo del the e del seltz al limone, il sindaco dem che con un pizzico di civismo e tanto coraggio punta a riconquistare Palazzo degli Elefanti, nonostante tutto, con lo slogan “Catania non si ferma” rigorosamente scritto rosso e azzurro. Stavolta la partenza in anticipo ha giovato a spiazzare i dissidenti che, dopo il magro bottino delle regionali e la sconfitta alle politiche, si sono trovati a dover serrare le fila evitando inutili e pericolose fughe in avanti sotto il liotro.

Tutti attorno al tavolo, tra the, caffè e biscottini di pasticceria. Ma la riunione è operativa in un clima cordiale e positivo. Sembrerebbe che da ogni parte si sia compreso che non è più tempo di tergiversare e farsi i dispetti. Serve il contributo di tutti per raccontare ai catanesi quanto è stato fatto dall’amministrazione Bianco. Tanto o poco spetterà agli elettori deciderlo, l’importante è narrarlo bene in tutti i quartieri. E allora servono le pillole di storytelling, confezionate una a una e pronte per essere somministrate anche ai più scettici.

Poi c’è la partita delle liste, ognuno con la sua, senza simbolo del Pd, non si sa mai causasse repulsione di una parte degli elettori pronti a girare la testa altrove pur di non vederlo neppure scritto al muro. E guai a parlare di posti in giunta o di partecipate. Prima bisogna pensare a recuperare il gap dallo sfidante di centrodestra, sperando che, come cinque anni fa, il M5s non faccia gioco.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti