Schiavizzati dagli allevatori catanesi

Quattro romeni venivano pagati 20 euro per 13 ore di lavoro al giorno, senza riposo e senza ferie: in manette i due titolari

CATANIA – Due titolari di un allevamento di ovini, caprini e bovini di contrada Sigona Grande, tra Caltagirone e Lentini, sono stati arrestati dai carabinieri perché impiegavano quattro lavoratori romeni in condizioni di sfruttamento, in totale assenza di ogni norma di sicurezza.

I quattro erano ospitati in precarie condizioni igienico-sanitarie negli stessi fondi agricoli, venivano pagati 20 euro ciascuno per 13 ore di lavoro al giorno e non godevano di riposo settimanale e ferie.

Ai due arrestati, di Zafferana Etnea, oltre a violazioni di natura penale, sono state stata contestate dai carabinieri sanzioni amministrative per 18 mila euro; saranno recuperati contributi e premi assicurativi e assistenziali per 12 mila euro, oltre a recuperi Inps per 2.000 euro.