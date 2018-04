Rambo, Pierò Pelù e la regina Elisabetta: a Etna Comics le mille facce di Lucia

CATANIA – Lo scorso novembre ha letteralmente impressionato la severa giuria di Tu sì que vales trasformando se stessa in Scarface. Senza protesi o effetti cinematografici, ma solo a colpi di cipria, terra e ombretti, è in grado di diventare all’occorrenza Rambo, la Regina Elisabetta, Piero Pelù o la signora Fletcher.

Uomo o donna, giovane o anziano, nessun volto è impossibile per Lucia Pittalis, la make-up artist capace di trasformarsi nelle celebrità. Etna Comics, il festival del fumetto e della cultura pop in programma alle Ciminiere di Catania dal 31 maggio al 3 giugno, si è assicurato la presenza della “donna dai mille volti” anche all’ottava edizione della manifestazione, dopo quella dell’anno scorso.

Dopo gli studi all’Accademia di belle arti, Lucia Pittalis, originaria di Cheremule, in provincia di Sassari, si trasferisce a Roma per diventare una make-up artist professionista, iniziando il suo percorso tra cinema e teatro.

Mad in Italy di Paolo Fazzini, Nuit Americhen ed End di Federico Greco, Senza Parole di Edoardo Palma, Bolgia Totale di Matteo Scifoni, Oltre i verdi campi – The green fields beyond diretto da Georgia Lepore, Diabolika di Francesco Dominedò, sono solo alcuni dei suoi lavori.

Tra il 2014 e il 2015, fondendo la passione per la ritrattistica e il make up, inizia a sviluppare l’idea, che l’avrebbe resa famosa anche all’estero, di trasformare se stessa in personaggi celebri, spingendo le tecniche di contouring fino all’estremo.

Dalla diffusione attraverso i social network alla diffusione nel mondo delle sue creazioni, il passo è breve. Nel 2014 arriva la pubblicazione sul sito della Stan Winston School of Character Arts, poi l’intervista per Huffington Post NY. Mtv, Time, Daily Mail, The Sun, Cosmopolitan, Vogue Uk, Il Messaggero, Repubblica, El Tiempo, Yahoo, NBC, Today: per lei ben presto una pioggia pubblicazioni web e cartacee.

Anche quest’anno sarà tra i giurati nelle tre gare della kermesse di Body painting del Mediterraneo, pronta a svelare tutti i suoi segreti nel corso di un workshop, in programma nella giornata d’apertura della manifestazione.