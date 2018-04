Caltanissetta sbanca Superenalotto: maxi vincita da oltre 130 milioni

Il 6 multimilionario centrato in un punto vendita Totocalcio di via Brancati. Scatta la caccia al fortunato scommettitore

La Sicilia sbanca il Superenalotto. La vincita record, la quinta più alta mai assegnata in 20 anni di storia, con un 6 da 130.215.989,08 di euro, è stata registrata a Caltanissetta nel punto vendita Totocalcio Superenalotto Edicola Totip Tris Uno situato in via Vitaliano Brancati 15.

La vincita è stata realizzata con una schedina 2 pannelli che ha fruttato anche un 5 e quattro 4. Questa la sestina vincente: 12, 23, 39, 54, 72, 73 – Jolly 53 – SuperStar 75. Si tratta della prima vincita con un 6 del 2018. Il sei mancava dall’1 agosto 2017 quando un jackpot da 77,7 milioni di euro venne assegnato Caorle.

La caccia al fortunato vincitore è scattata subito. Si ipotizza che possa essere uno studente del liceo scientifico o un dipendente dell’attiguo Ufficio scolastico provinciale o ancora un abitante della zona popolare che sorge alle spalle dell’edicola. L’edicola, non molto distante dal Tribunale, potrebbe però aver portato fortuna anche a qualcuno di passaggio visto che si trova a poche centinaia di metri anche dal più grosso albergo cittadino.

Secondo il titolare della ricevitoria, Fabrizio Sunseri, a conquistare il montepremi sarebbe stato un unico cliente: a farlo pensare l’esiguità della giocata. Secondo i primi calcoli il fortunato avrebbe puntato 7 euro. Escluso quindi il sistema e soprattutto la vendita del tagliando vincente attraverso più quote. “Non so chi possa essere il vincitore – afferma Sunseri – oltre alla clientela fissa qui vengono tantissimi clienti di passaggio. Penso ad esempio ai tanti operai del cantiere per il raddoppio della Caltanissetta-Agrigento”. Secondo Sunseri stavolta la dea bendata, scegliendo Caltanissetta, ci ha visto benissimo. “Per Caltanissetta è un momento di forte crisi. Magari questa vincita può risollevare le sorti della città”.

La ricevitoria per tutta la serata è stata presa d’assalto da molti clienti e da semplici curiosi. Tutti a caccia del misterioso vincitore, o come qualcuno sostiene, di una fortunatissima vincitrice. Che ovviamente al momento resta anonimo. “Spero soltanto che si ricordi di noi”, si augura Fabrizio Sunseri. Sabrina Savarino, moglie del titolare non ha dubbi: “Di sicuro è stato uno tra i clienti più affezionati: non ricordo negli ultimi due giorni facce estranee. E spero che sia uno dei clienti storici, tra coloro che da decenni giocano sempre gli stessi numeri. Non è la prima volta che qui si ottengono vincite importanti, insomma portiamo fortuna agli altri. Ci auguriamo adesso di essere premiati”.

Con quella di Caltanissetta sono 119 le vincite con 6 punti realizzate in vent’anni di storia dalla nascita del Superenalotto. Il jackpot più alto mai assegnato, conseguito il 30 ottobre 2010 per un valore di ben 177.729.043,16 euro fu vinto grazie a un sistema di 70 quote – del valore di oltre 2,5 milioni di euro ciascuna – assegnate in 33 comuni d’Italia. Di queste 70 quote, 25 furono giocate a Sperlonga in provincia di Latina. Il secondo jackpot del valore di 163.538.706,00 euro – nonché la vincita Superenalotto più alta mai assegnata ad un’unica persona – è stata realizzato a Vibo Valentia il 27 ottobre 2016.

Sul terzo gradino del podio si colloca la vincita di Bagnone – un comune italiano di poco più di 1.800 abitanti della provincia di Massa-Carrara – del 22 agosto 2009. Un fortunato vincitore si aggiudicò il jackpot del valore di 147.807.299,08 euro. Al quarto posto, il 9 febbraio 2010, furono centrate due vincite con 6 punti: Emilia Romagna e Toscana si divisero il jackpot da 139.022.314,64 euro.