Anche la sinistra catanese si fa male, Fava si stacca: “Così ci suicidiamo”

I 100passi non sosterranno nessuno: “C’è il rischio concreto di avere in campo tre liste e tre aspiranti sindaci”

CATANIA – Alle prossime comunali a Catania c’è “il rischio concreto di avere in campo tre liste (e tre candidati sindaci!) espressioni diverse del civismo e della sinistra catanese. Un suicidio!”. Claudio Fava, deputato regionale di 100passi, mostra tutta la sua preoccupazione dopo un incontro “per condividere insieme un’ipotesi di percorso per le amministrative di Catania con la candidatura a sindaco di Niccolò Notarbartolo” che il movimento “ha messo a disposizione dell’assemblea di ‘Catania bene comune'”.

“Meglio avere le mani libere – sintetizza Fava – e fuori dalle tasche, che agitare i pugni per essere ascoltati”. E per questo 100passi “alle prossime amministrative non sosterrà alcuna lista né alcun candidato sindaco”.

“Gli esiti della discussione – rivela Fava – portano a un quadro desolante. I 100passi smarrirebbe subito lo spirito largo, inclusivo e partecipato delle regionali di cinque mesi fa. Saremmo costretti a trascorrere la campagna elettorale per spiegare non ‘cosa’ (vorremmo fare), ma ‘perché’ (ci siamo divisi). Credo che non sia un epilogo utile né giusto per un progetto che ha l’ambizione di muovere la politica e di rappresentare efficacemente i diritti smarriti di questa terra”.

“I 100passi – conferma Fava – saranno presenti nelle amministrative siciliane con il proprio simbolo o con propri candidati in molte realtà, da Comiso a Partinico, da Modica a Licata. Ma non a Catania, dove da anni – purtroppo – la sinistra è sequestrata da chi la rinchiude in gabbie sempre più minuscole. Una vocazione alla solitudine e alla testimonianza molto lontana dal nostro progetto. I 100passi resta in campo ovunque ci sia da tessere buona e nuova politica, nelle assemblee elettive, nell’impegno civile e sociale, nei luoghi della vita quotidiana in cui occorre farsi carico, non solo con buone parole, di troppi diritti smarriti e violati. Quest’impegno proseguirà anche a Catania, a partire dalla responsabilità istituzionale che il movimento ricopre all’Ars”.