A Catania lo spettacolo si ferma ancora: “Ora basta con questi telefonini”

CATANIA – Dopo le proteste di Raoul Bova, domenica pomeriggio al Teatro Stabile di Catania è stata Ottavia Piccolo e interrompere il suo spettacolo (“Occident Express”) per rimproverare due ragazze che durante la recita continuavano a smanettare con i telefonini.

Un episodio che ha scatenato gradi discussioni sui social. “È davvero incredibile – commenta la giornalista Giovanna Caggegi -. E tralascio il fatto che ci sono stati anche i soliti trilli qua e là di telefoni lasciati regolarmente accesi. Non essere in grado di spegnere per due ore un telefono è schiavitù assoluta e folle dipendenza”.

Qualcuno sottolinea che “l’altra sera al concerto di Mannarino è successa la stessa cosa per ben due volte, a un certo punto lui ci ha detto minacciosamente che sarebbe andato via se si fosse continuato a disturbarlo con le luci del display”.

Altri raccontano quello che è successo al Centro Zo per “The Aliens”. “Domenica pomeriggio alcuni spettatori durante lo show hanno lasciato la sala passando davanti gli attori in scena, due signore in prima fila inviavano messaggi tranquillamente. Sta diventando tutto insopportabile”.

C’è chi propone di schermare le sale teatrali e chi le multe. “Attraversiamo un periodo veramente terribile sotto tutti i punti di vista”, dicono in tanti.

E alla discussione partecipa pure l’attrice catanese Guia Jelo: “Ma le maschere del teatro e il direttore che ispezionano e li buttano fuori? No? i teatri hanno paura di disturbare il pubblico, di perdere pubblico! Vi posso comunque assicurare che al teatro Brancati questo succede molto di rado! Quasi mai!E comunque riguardo agli altri teatri purtroppo dipende dagli spettacoli ‘murtoriu’… mi spiace dirlo e mi scuso”.

Alla lista della, interviene qualche altro, “aggiungerei anche l’arrivare in ritardo o il parlicchiare durante uno spettacolo, ma questa dei cellulari è la cafoneria più terribile”.