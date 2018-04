Catania, via Plebiscito: pollice verso

CATANIA – Un giro mattutino in una delle arterie della città mette in luce la condizione di abbandono e degrado. Marciapiedi sconnessi e pieni di buche, così come il manto stradale. Spazzatura strabordante dai cassonetti e sacchetti abbandonati per strada, la sensazione di anarchia assoluta. Nelle interviste la desolazione della gente ormai rassegnata ai percorsi a ostacoli, mentre qualcuno confessa l’impossibilità a pagare la Tari per un grave disagio economico.