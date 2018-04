Vedette e pusher si davano il cambio

Catania . Sorpresi a spacciare cocaina e marijuana in via Alogna: tre arresti

CATANIA – Arrestati dai carabinieri di Catania tre spacciatori in via Alogna. In manette sono finiti Alessandro Massimino, 27 anni, Francesco Bertolo, 40 anni, e Marco Sebastiano Viola, 27 anni.

Gli uomini della Squadra “Lupi” li hanno sorpresi in via Alogna mentre, con ruoli interscambiabili di vedetta e pusher, vendevano droga agli acquirenti di turno. Fermati e perquisiti sono stati trovati in possesso di alcune dosi tra cocaina e marijuana e di circa 300 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.