CATANIA – Un pusher è stato arrestato dai carabinieri di Catania in via Ignazio Castone a San Cristoforo. Si tratta del 41enne Domenico Leonardi: i militari hanno perquisito l’uomo e la zona dove si muoveva trovando una busta in cellophane con 30 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima.