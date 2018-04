Tenta di imbarcarsi per Londra con documento falsificato, arrestato 28enne albanese

CATANIA – Un cittadino albanese di 28 anni, Bekim Ferizolli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’aeroporto di Catania mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Londra con una carta d’identità italiana a cui era stata sostituita la foto.

L’arrestato su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato rimesso in libertà non sussistendo i presupposti per la richiesta dell’applicazione delle misure coercitive.