Stancanelli in tv avverte gli alleati: “Basta manovre di basso cabotaggio”

Raffaele Stancanelli stasera alle 20.30 sarà ospite di “Faccia a Faccia Politico”, il programma di approfondimento condotto da Luca Ciliberti su Antenna Sicilia (Canale 10 del digitale terrestre). Senatore eletto con Fratelli d’Italia alle ultime politiche, ex sindaco Catania, tra gli inventori di #DiventeràBellissima che, poco più di cinque mesi fa, ha portato a palazzo d’Orleans Nello Musumeci.

Oggi Stancanelli è il pontiere, il coordinatore della campagna elettorale del centrodestra per le amministrative di giugno nei 22 Comuni etnei impegnati al voto. La sfida più importante per il senatore riguarda, ovviamente, Catania e il sostegno al candidato a sindaco Salvo Pogliese. Rivolgendosi agli alleati, che in questi giorni a Catania mostrano fibrillazioni, avverte: “Attenti, perché se chi continua ad alzare l’asticella rischia di essere puniti dagli elettori”. E in tv spiega: “Stiamo cercando con difficoltà un raccordo con i partiti negli otto comuni superiori, con il fine ultime di ricompattare l’elettorato di centrodestra, ma è inutile alzare il prezzo, perché i cittadini sanno distinguere e scegliere un’operazione politica seria da manovre di basso cabotaggio”.

Prendendo spunto dal passaggio di un discorso dei Nello Musumeci all’Ars, Stancanelli punta il dito sugli incroci pericolosi tra politica e magistratura che diventano temi di campagna elettorale. “Nessuno schieramento politico è indenne alle inchieste, a volte essere giustizialisti per delegittimare l’avversario è pericoloso. La magistratura va fatta lavorare, ma la politica deve arrivare prima dei giudici per non creare sfiducia nell’opinione pubblica”.

Nell’intervista, infine, spiega così i numeri del centrodestra in Sicilia alle politiche: “La sconfitta politica è tutta nel 28-0 nei collegi, ma il risultato delle urne non è stato una disfatta perché in Sicilia il centrodestra ha preso gli stessi voti delle regionali – sottolinea – L’indignazione e la delusione sono temi politici, gli elettori senza risposte cercano speranza nei partiti simbolo della protesta. Alle regionali abbiamo dimostrato che questo schema può essere ribaltato stringendosi attorno a una persona e a un nome credibile, alle politiche questo non è successo”.