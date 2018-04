Notte movimentata tra Cibali e Nesima

CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha arrestato, in due distinte operazioni di controllo del territorio, il pregiudicato catanese Francesco Gennaro, 30 anni, per detenzione e spaccio di marijuana e Piero Maurizio Nasca, 46 anni, per detenzione illegale di arma e munizioni.

Gennaro è stato sorpreso intorno alle 22 in via Medina, nel quartiere Cibali, con addosso 4 involucri di marijuana. Dopo una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno scoperto alcune dosi di cocaina e un chilo e mezzo di marijuana con tutto il necessario per il confezionamento. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Gli stessi agenti, intono alle 23.30, a seguito di una movimentata lite tra due coniugi abitanti nel quartiere di Nesima hanno arrestato Nasca che nella sua abitazione deteneva illegalmente un fucile completo di munizionamento, il quale risultava di provenienza furtiva. Dopo gli accertamenti di rito l’uomo è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Piazza Lanza.