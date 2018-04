NOTO (SIRACUSA) – I carabinieri di Noto hanno denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata i proprietari di sei terreni nelle contrade Pitona, Cavarra e Pantanelli, a Portopalo. In oltre 2 mila metri quadrati i militari hanno trovato accumulati vecchi elettrodomestici, materiale edile e vari profilati di eternit.