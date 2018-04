A Catania il disastro ‘porta a porta’, sindacati attaccano: ‘Nessuna colpa’

Caos nella raccolta rifiuti, gli operatori non ci stanno: “Carichi di lavoro eccessivi, inadeguato il commissario del consorzio Sineco”

CATANIA – “A Catania il servizio di raccolta rifiuti porta a porta non funziona, la città ne soffre pesantemente ma a nostro parere non si discute abbastanza su quelle che sono le reali responsabilità sul fronte della gestione della forza lavoro disponibile”. Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Confsal Snalv e le relative sigle di categoria offrono una precisa chiave di lettura rispetto ai gravi disagi registrati in questi giorni.

I sindacati catanesi hanno “più volte denunciato con forza l’atteggiamento incomprensibile e inadeguato del commissario del consorzio Sineco, Verrazzani, che oltre a essersi più volte sottratto al confronto diretto con le sigle, ha assunto a tempo determinato solo 21 lavoratori dei 105 disoccupati del bacino prefettizio”.

Una limitazione che, sostengono i sindacati, “nel giro di pochissimo tempo sta già producendo pessimi risultati sotto gli occhi di tutti: da un lato la città è sporca, dall’altro i lavoratori impegnati sorreggono un eccessivo carico di lavoro che preoccupa anche sotto il profilo della sicurezza. A farne le spese sono due tipologie di persone: quelle costrette a lavorare troppo senza peraltro raccogliere appieno i frutti del loro sforzo quotidiano e quelle che attendono di lavorare da anni, nonostante le promesse delle istituzioni”.