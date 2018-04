Catania: rissa in viale Africa, due arresti

Due romeni feriti con un coltello e un coccio di bottiglia, alla base del gesto forse la rivalità per una donna

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato due persone per una rissa in viale Africa che domenica scorsa ha causato il ferimento di due romeni con un coltello. In manette sono finiti George Mustafa, 31enne romeno, e Francesco Barbera, 47enne pregiudicato. Sono accusati di tentato omicidio aggravato e lesioni personali.

Sul posto sono stati trovati un coltello con tracce di sangue e un coccio di bottiglia. Le indagini hanno permesso di identificare i due arrestati che, insieme con un altro romeno, hanno aggredito, per futili motivi, le due vittime.

I malcapitati erano rispettivamente compagno e fratello di una donna romena, con la quale uno degli aggressori aveva in passato intrattenuto un relazione sentimentale. I due romeni accoltellati hanno riportato uno ferite alla gamba e alla mano, l’altro una profonda ferita al torace ed è ricoverato in prognosi riservata.