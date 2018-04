“Due anni di lavoro per il verde a Catania buttati per l’assenteismo dei consiglieri”

Legambiente: “In Consiglio spettacolo indecoroso, i politici se ne sono andati per non votare il regolamento elaborato in tanti mesi dagli ambientalisti”

CATANIA – “Ieri abbiamo assistito a uno spettacolo indecoroso. In Consiglio comunale, chiamato a votare il regolamento del verde, è mancato il numero legale per la seconda volta consecutivamente”. E’ furibonda Legambiente, che a Catania nei giorni scorsi dopo vari solleciti era riuscita a far inserire all’ordine del giorno la discussione del regolamento del verde.

“La proposta – spiega l’associazione – era stata elaborata dopo mesi di lavoro dalla consulta del verde formata da rappresentanti di associazioni ambientaliste e ordini professionali che in termini di assoluto volontariato hanno messo a disposizione tempo (circa due anni) e competenze (il tavolo era formato da esperti agronomi) a favore del Comune di Catania. Sicuramente imperfetta, ma comunque un primo passo per mettere ordine a un sistema lasciato in mano a scelte improvvisate e non fondate su studi e competenze degli operatori. E forse per questo alcuni consiglieri vorrebbero affossarla per sempre”.

Secondo Legambiente la maggioranza è mancata “per colpa di consiglieri assenteisti ma anche per una chiara volontà politica, come dimostra il fatto che diversi consiglieri presenti al momento del voto si sono alzati e allontanati. Se il Consiglio non dovesse riuscire a votare il regolamento invitiamo i cittadini documentarsi su chi fosse assente o presente e tenerne conto al momento del voto. Come Legambiente faremo quanto possibile per fare conoscere i nomi dei presenti e degli assenti al momento del voto, perché siamo dell’idea che fare politica significhi in primo luogo, al di là di partiti, schieramenti e giochi politici, fare gli interessi della città e, di certo, non mettere in atto condotte che possano danneggiarla”.

Infine l’appello al sindaco Bianco, “che a questo punto deve impegnarsi in prima persona; deve fare approvare il regolamento quando martedì prossimo verrà rimesso all’ordine del giorno, altrimenti si prenderà la responsabilità di avere preso in giro associazioni di volontariato e cittadini con una Consulta di fatto del tutto inascoltata”.