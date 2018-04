Acate: due sedicenni in scooter con 60 dosi di “fumo”

I ragazzi sono stati accompagnati in un centro di prima accoglienza di Catania

ACATE (RAGUSA) – Due studenti di 16 anni sono stati arrestati dai carabinieri ad Acate (Ragusa) perché sorpresi in sella a uno scooter con oltre 60 dosi (circa 150 grammi) di marijuana. Gli arrestati, per detenzione ai fini di spaccio, sono stati accompagnati in un centro di prima accoglienza di Catania dinanzi alla quale dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio.