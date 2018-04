Vigili di Catania aggrediti alla fiera, Pogliese attacca il “paradiso di Bianco”

CATANIA – “L’aggressione subita dai vigili urbani in corso Sicilia conferma non solo lo stato di degrado assoluto della zona in sé, tanto noto da aver meritato il disonore di trasmissioni tv nazionali, ma anche e soprattutto il livello di violenza ormai dilagante”. Salvo Pogliese, candidato alla carica di sindaco di Catania, torna sull’episodio di ieri, quando 7 vigili urbani impegnati in un’operazione di antiabusivismo e anticontraffazione in via Puccini, alla fiera di Catania, sono stati assaliti da alcuni venditori ambulanti.

Venti ragazzi senegalesi avrebbero accerchiato gli agenti che stavano per effettuare il sequestro della merce contraffatta. I vigili hanno riportato contusioni e lievi ferite, mentre gli aggressori sono riusciti abilmente a scappare.

“Negli anni Enzo Bianco ha dipinto Catania come un paradiso – continua Pogliese -, mentre la realtà è tutt’altro. I catanesi sono profondamente preoccupati, avvertono la pressione della criminalità dilagante, soprattutto della microcriminalità. Serve chiedere a Roma l’arrivo in città di più uomini delle forze dell’ordine. Troppe poche volanti, troppi pochi poliziotti e carabinieri in servizio per arginare i problemi gravi che ormai Catania si trova ad affrontare ogni giorno”.