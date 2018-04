Trapani, si masturba davanti alla scuola

In via dei Mille due studentesse in stato di shock chiedono aiuto ai carabinieri: in manette un 66enne

TRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno arrestato per atti osceni in luogo pubblico il 66enne Salvatore Bonventre, già gravato da numerosi precedenti per gli stessi reati.

Ieri mattina, una pattuglia impegnata in uno dei consueti controlli per vigilare sulla sicurezza nei pressi delle scuole, è stata fermata in via Dei Mille a Trapani da due giovanissime studentesse le quali, in evidente stato di shock, chiedevano aiuto ai militari poiché, poco prima, erano state molestate da un uomo, che con i pantaloni abbassati si stava masturbando. I militari lo hanno rintracciato in pochi minuti, poco distante, ancora con i pantaloni abbassati. L’uomo ha provato a fuggire, ma è stato bloccato e arrestato.