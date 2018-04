PALERMO – Un bimbo di quattro mesi è morto all’ospedale dei Bambini a Palermo. Il piccolo è stato portato questa mattina dai genitori. Le sue condizioni erano gravi. I medici hanno tentato di tutto per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Una volta comunicata la notizia al padre e alla madre ci sono state scene di disperazione. Con gli agenti della polizia è arrivato il medico legale che sta eseguendo una prima ispezione sul corpo del bimbo. Ci sono alcuni dettagli che vanno chiariti, dicono gli investigatori. I medici dell’ospedale dei Bambini hanno chiesto che venga eseguita l’autopsia. Il padre ha raccontato che è entrato nella stanza del piccolo che dorme con i fratellini e si è accorto che non stava bene. Il bambino è stato portato subito in ospedale