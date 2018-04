In arrivo vento, caldo e sabbia sahariana

Vortice ciclonico tra Algeria e Tunisia: nel weekend in Sicilia punte di 30 gradi a Palermo e Trapani

ROMA – Sarà un weekend con vento, caldo e sabbia sahariana. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, però domenica si avvicinerà nuovo vortice dal Nord Africa che porterà qualche pioggia.

Nel fine settimana si formerà un vortice ciclonico proprio nel cuore del Nord Africa, tra Algeria e Tunisia. Questo favorirà un temporaneo rialzo della pressione sull’Italia, che così godrà di tempo più stabile quantomeno sabato. Il richiamo di forti venti meridionali in quota favorirà anche un netto rialzo delle temperature oltre che un massiccio trasporto di sabbia dal deserto sahariano verso l’Europa.

I cieli diverranno così spesso foschi, mentre su gran parte della Penisola si supereranno i 20°, con punte di 25-26° sulle regioni tirreniche, fino a sfiorare i 28-30° sul Trapanese. Tra le città più calde Roma, Latina, Napoli, Palermo e Trapani. Attenzione però al vento che soffierà anche forte dapprima sulle isole maggiori poi anche su parte del Centrosud, con raffiche di oltre 60-70 km/h, mari agitati e possibili mareggiate su Sardegna e Sicilia.

Tuttavia il vortice sul Nord Africa dovrebbe poi avvicinarsi lentamente alle isole maggiori entro domenica, determinando dunque instabilità su diverse aree d’Italia con qualche pioggia anche in Sicilia. La prossima settimana vedrà ancora instabilità almeno nella prima parte, con occasione per nuovi acquazzoni e temporali sparsi in un contesto comunque ancora mite. La primavera dunque si manterrà estremamente dinamica.