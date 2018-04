Il trasporto di soldi non va in porto

POZZALLO (RAGUSA) – Le Fiamme Gialle di Ragusa hanno denunciato un trentenne catanese che trasportava a bordo della propria auto 51.000 euro di denaro contante. I finanzieri lo hanno fermato durante controlli nell’area portuale di Pozzallo, nelle fasi di sbarco di un catamarano proveniente da Malta.

Il giovane è risultato gravato da diversi precedenti di polizia e che non aveva mai dichiarato i propri redditi al fisco. Il conducente ha manifestato sin da subito segni evidenti di nervosismo, rispondendo alle richieste dei militari in modo evasivo e non fornendo motivazioni convincenti sulle ragioni del viaggio a Malta.

Con l’ausilio di due unità cinofile, che fiutando l’esterno e l’interno dell’autovettura hanno manifestato particolare interesse, il veicolo è stato scortato in caserma: all’interno del telaio è stato trovato un vano con doppio fondo, nascosto e azionabile con un congegno elettronico situato sotto la scatola dello sterzo. All’interno sono stati trovati 5 involucri, avvolti dallo scotch, con dentro 51.000 euro in contanti.