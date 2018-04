A Catania “Munnizza Free” di Legambiente: “Disastro recuperabile”

CATANIA – Presentato a Catania il progetto ‘Munnizza Free’ pensato dall’associazione Legambiente con lo stesso metodo già sperimentato in Campania nei primi anni 2000, per “liberare la Sicilia dai rifiuti e promuovere l’economia circolare”.

”La situazione dei rifiuti in Sicilia è un disastro recuperabile – ha detto il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani -. È’ un disastro per come è andata fino a oggi, è recuperabile perché lo dimostra l’esperienza campana, che 15 anni fa era la vergogna d’Italia in tutto il mondo. Il disastro siciliano si può recuperare. Serve la volontà politica della Regione, dei Comuni. Serve la volontà politica di smetterla di utilizzare i rifiuti come un luogo dove si fa clientelismo politico e affari”.

“L’unica modalità per una svolta in Sicilia è abbandonare il modello della raccolta differenziata fatta con i cassonetti passando alla raccolta porta a porta in tutti i comuni e in tutto il territorio comunale. I cassonetti devono sparire dappertutto. Il servizio dev’essere molto puntuale e i cittadini devono essere informati su cosa devono dividere e cosa devono conferire e sensibilizzati sul rispetto dei turni. Se i cittadini continuano a non farla, si dovrà adottare un sistema di una penalità, come si deve attuare un sistema di premialità per le utenze virtuose”.

Alla conferenza stampa c’era anche l’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon. “Organizzeremo iniziative pubbliche – ha aggiunto Ciafani – in cui da un lato premieremo le esperienze più virtuose e dall’altro additeremo quelle dei comuni che non fanno la raccolta differenziata. A dicembre organizzeremo l’eco forum regionale sull’economia circolare, in cui premieremo le esperienze più positive”.

“Faremo azioni – ha concluso il presidente nazionale di Legambiente – nei confronti dei Comuni, delle Srr, delle aziende pubbliche o private, nelle scuole, tra i cittadini e di pressing nei confronti della Regione Siciliana per fare in modo che adotti un piano che punti sulla raccolta differenziata e il riciclo e tolga di mezzo le discariche, che continuano a essere gli impianti preponderanti nella regione, cercando di ridurre al minimo i rifiuti che devono essere smaltiti”.