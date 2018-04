Voodoo e prostituzione, la polizia etnea scova l’aguzzino che sfruttava minorenni

CATANIA – La polizia di Catania con la collaborazione dei colleghi piemontesi ha fermato a Biella il 24enne nigeriano Brigth Aigbuza, gravemente indiziato di tratta di persone con la minaccia del rito religioso-esoterico del voodoo. Avrebbe reclutato minorenni in Africa per farle poi prostituire in Italia, dopo lunghi viaggi sotto il controllo di criminali che le sottoponevano a privazioni di ogni genere e a diverse forme di violenza, facendole arrivare via mare a bordo di imbarcazioni occupate da moltissimi migranti, esponendole ad un altissimo rischio di naufragio.

La squadra mobile etnea si è mossa dopo le rivelazioni della giovane “Sole” (nome di fantasia), sbarcata nel 2016 a Catania con la nave Aquarius dell’ong Sos Mediterranée. Ha raccontato di essere stata reclutata da un connazionale di nome “Brith”, già in Italia, che le aveva proposto di raggiungerlo facendosi carico delle spese. Al suo arrivo avrebbe minacciato lei e la madre per costringerla a prostituirsi e ripagare il debito.

Brith, tramite il fratello che stava in Nigeria, aveva provveduto a sottoporre a un rito voodoo la ragazza che, giunta in Italia da più di un anno, non si era allontanata dalla struttura di accoglienza, non aveva ancora iniziato a pagare il suo debito e risultava inoltre irrintracciabile telefonicamente. Nella notte di venerdì scorso i poliziotti hanno rintracciato Aigbuza in una comunità in provincia di Biella.