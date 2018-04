SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – I carabinieri di Santa Maria di Licodia hanno denunciato tre pregiudicati, una donna di 33 anni, un 21enne e un 23enne, per lesioni colpose e omissione di soccorso. La donna, come conducente, e i due passeggeri, a bordo di una Bmw ieri mattina in via Aldo Moro, dopo avere investito un pensionato di 73 anni mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, sono fuggiti via abbandonando sul posto la macchina.

L’uomo, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, se la caverà in una ventina di giorni.