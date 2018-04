Catania : è un fiume in piena il presidente della Regione siciliana che ricorda, durante un incontro nella sede di Confindustria, la sua agenda per lo sviluppo dell’isola che definisce “una macchina con il motore a pezzi e senza gomme”

CATANIA – E’ un fiume in piena il presidente della Regione Nello Musumeci durante l’incontro di oggi nella sede di Confindustria a Catania in viale Vittorio Veneto.

Musumeci ha incontrato la Giunta per un confronto sui temi dell’economia e dello sviluppo del territorio, ma non si è sottratto alle domande dei giornalisti, le Iene comprese, soffermandosi sulla sua già corposa agenda per lo sviluppo della Sicilia, paragonata ad “una macchina con il motore a pezzi e senza gomme”