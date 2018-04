L’auto si ribalta, ferita una neonata

Ispica . La madre perde il controllo: paura per la bimba di 5 mesi, ma non è in pericolo di vita

ISPICA (RAGUSA) – Una donna di Ispica ha perso il controllo della sua Kia mentre ieri sera percorreva via Torre Cannata per raggiungere casa. A bordo della macchina erano in tre, compresa la neonata figlia della conducente di appena cinque mesi.

L’auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Le tre ferite sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Per fortuna le condizioni non sono gravi per nessuna, le prognosi variano fino a un massimo di quindici giorni. Molta paura per la bambina. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre le donne dalla macchina.