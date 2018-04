Portaborse Ars: al varo una strategia

Il presidente dell’Ars Miccichè ha convocato la conferenza dei capigruppo per risolvere il caso degli eccessi sugli “stabilizzati”: 226 per 70 deputati

PALERMO – Un emendamento alla legge di stabilità, che deve essere approvata entro il 30 aprile, per intervenire sui criteri di assunzione di portaborse e collaboratori nei gruppi parlamentari, caso sollevato dalla Corte dei conti che ha mosso rilievi rispetto alle modalità con cui questo personale è stato contrattualizzato all’inizio della legislatura.

E’ quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo convocata dal presidente dell’Assemblea siciliana, Gianfranco Miccichè, proprio per affrontare l’argomento. Tra portaborse e collaboratori, cosiddetti ‘stabilizzati’, al momento sono 162 le persone inquadrate dai gruppi parlamentari numero che sale a 226 con i collaboratori inquadrati negli staff dei componenti del Consiglio di presidenza.

I capigruppo hanno ragionato sulle ipotesi di modifica della norma che al momento assegna a ciascun deputato 58.800 euro all’anno per l’assunzione di portaborse (cosiddetti D6) e che ha prodotto la contrattualizzazione di 88 persone nei gruppi parlamentari. Altro “nodo” riguarda il bacino degli ‘stabilizzati’ (una ottantina), 74 quelli assunti finora e chi non ha trovato collocazione ha presentato una diffida ai capigruppo.

Tra le proposte al vaglio quella del M5s, che ha suggerito di dare ai gruppi la libera facoltà di scelta dei propri collaboratori e di parametrare il numero di portaborse a quello dei deputati componenti del gruppo, fissando la quota al 30%. “In questo modo l’Ars risparmierebbe 3 milioni di euro”, spiega la capogruppo del M5s all’Ars, Valentina Zafarana.

Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd, ha proposto di stabilire una quota di portaborse (D6) da potere assumere: un full-time o due part-time per ogni deputato; mentre per gli ‘stabilizzati’ l’idea è di fissare a due il numero per ogni gruppo parlamentare, più 1,5 per ogni deputato componente del gruppo. Il presidente Miccichè ha ascoltato tutte le proposte. Ai capigruppo ha detto che preparerà una proposta in raccordo con la segreteria generale e con la ragioneria di Palazzo dei Normanni.