Spacciatore in manette a Picanello

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato a Picanello il 22enne Gioacchino Sparti per spaccio di droga. Ieri sera i militari lo hanno fermato e hanno perquisito i luoghi dove il giovane era stato notato muoversi con frequenza. Trovati e sequestrati 90 involucri di marijuana, per un peso complessivo di 180 grammi, e 89 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato posto a domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.