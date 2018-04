Picchiata dal convivente davanti al figlio

Catania . La donna aggredita in casa a San Giorgio: dopo averle strappato i vestiti, il compagno l’ha colpita con calci e pugni

CATANIA – La notte scorsa la Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato N. N .A. per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti per la richiesta di aiuto da parte di una donna che riferiva di una violenta aggressione da parte del convivente nel rione San Giorgio.

La vittima è stata trovata in visibile stato di shock e dolorante per le lesioni subite. Ancora terrorizzata, ha riferito di essere stata picchiata dal convivente in presenza del figlio minore: dopo averle strappato i vestiti, il compagno l’ha colpita con calci e pugni, procurandole numerose contusioni, ematomi, la frattura di una falange del dito e un trauma cervicale. L’uomo è stato rintracciato nelle vicinanze e immediatamente arrestato.