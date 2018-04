PALERMO – Un bambino di 11 anni è stato investito da un motociclista in via Centuripe, nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo. Soccorso dai sanitari del 118 è trasportato al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello, ha riportato lesioni multiple alla spalla, alla testa, agli arti inferiori e un trauma cranico. E’ cosciente ma è sotto osservazione. Le cure dei sanitari sono state necessarie anche per conducente della moto.