Napoli: studentessa si butta dal tetto dell’università, aveva convocato i parenti ma non era in regola con gli esami

NAPOLI – Una studentessa di 25 anni si è tolta la vita lanciandosi dal tetto di uno degli edifici del complesso universitario di Monte Sant’Angelo, a Napoli. Per la ragazza, che era una fuori sede di Isernia iscritta alla facoltà di Scienze naturali, non c’è stato nulla da fare.

Nell’ateneo erano presenti anche alcuni familiari, convocati per il giorno della laurea. Ma in realtà la studentessa non aveva completato gli esami.