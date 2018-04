Catania, sorpresi a rubare un motorino

Arriva la segnalazione di un furto in via Reclusorio del Lume, due ladri bloccati dopo un inseguimento

CATANIA – La notte scorsa la polizia di Catania ha arrestato il 25enne Fabio Faraci e il 21enne Gianpiero Gangemi per furto. Intorno alla mezzanotte, gli agenti sono intervenuti in via Reclusorio del Lume per la segnalazione del furto di un motociclo.

Poco dopo, i poliziotti sono riusciti a intercettare i ladri che, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati. Condotti in questura, su disposizione del pm di turno, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Il motociclo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.