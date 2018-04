Nuova bambinopoli a Monte Pò con i soldi dei consiglieri di circoscrizione

CATANIA – “Un gesto esemplare che merita di essere additato come esempio di buona politica non solo a livello cittadino ma anche nazionale”. Così il sindaco di Catania inaugurando oggi un parco giochi in piazza Mercato a Monte Po, realizzato grazie alla donazione dei proventi del gettone di presenza, da alcuni consiglieri della V Circoscrizione.

“Ringrazio di cuore i cinque consiglieri perché questo è un gesto esemplare – ha aggiunto il sindaco Bianco -. Si parla spesso male della politica, che ha mille difetti, ma non in questo caso poiché non ha preso ma ha dato. Questi consiglieri, con il loro gettone di presenza, hanno regalato a Monte Po questa deliziosa bambinopoli. Il Comune, naturalmente, ha collaborato realizzando il pavimento con materiale idoneo affinché i bambini giocando non possano farsi male”.

“Siamo in un quartiere che ha davvero molti problemi – ha continuato Bianco – ma adesso le cose stanno cambiando. Tanti gli interventi come questi ma quando tra qualche mese quando sarà pronta la nuova stazione della Metropolitana si romperà uno storico isolamento e avverrà la vera e propria svolta verso un futuro migliore”.

I consiglieri sono: Antonio Freni, Andrea Guzzardi, Giuseppe Nicotra, Giovanni Trovato e Maurizio Zarbo. Appartenenti a tutte le forze polItiche, sia di centrodestra sia di centrosinistra, che, come ha spiegato il consigliere Zarbo hanno “voluto dare un segnale forte al quartiere”.

I lavori, coordinati dall’assessorato al Decentramento, retto da Nuccio Lombardo, presente oggi all’inaugurazione, sono stati realizzati dai tecnici della Direzione comunale “Giardini Pubblici, mentre i giochi sono stati installati dalla Multiservizi.