Niscemi, botte al sindaco che ha chiuso la strada per la sagra del carciofo

CALTANISSETTA – Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, di 43 anni, eletto lo scorso anno alla guida di una coalizione di Centrodestra, è stato ferito alla nuca, ieri sera, con un tubo di ferro, dal titolare di un bar che lo riteneva responsabile del calo delle proprie vendite per la chiusura al traffico veicolare della strada dove si trova il bar.

La chiusura era stata ordinata dalla prefettura per motivi di sicurezza antiterrorismo in occasione della 38sima sagra del carciofo. Conti stava parlando con un gruppo di esercenti quando è stato colpito alle spalle. Soccorso e trasportato sanguinante in ospedale, il sindaco è stato sottoposto a Tac, per trauma cranico e ferita lacero contusa, e poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Il tubo è stato sequestrato dalla polizia che indaga sul barista. “Non ci lasciamo intimidire – ha detto, Conti, andiamo avanti con grande determinazione per cambiare questa città”.