“Le avances del centrodestra? Respinte”

Il ruolo di Sicilia Futura all’interno del Pd, il soccorso rosso al governo Musumeci. E poi gli scenari politici per le prossime amministrative con gli occhi puntati su Catania e sulla sua Acireale. Stasera Nicola D’Agostino sarà per la prima volta ospite sulla poltrona di “Faccia a Faccia Politico”, il programma di approfondimento condotto dal giornalista Luca Ciliberti, in onda ogni domenica alle 20.30 su Antenna Sicilia (Canale 10 del digitale terrestre).

“Finita la fase del brutto anatroccolo? Dopo la candidatura di servizio credo che non ci siamo più dubbi sul fatto che noi di Sicilia Futura siamo parte integrante del Partito democratico – spiega in tv -, siamo nati un momento di crisi durante il governo Crocetta. Siamo stati sempre convinti del progetto di partito proposto da Renzi, alle ultime elezioni avremmo potuto scegliere la scorciatoia all’interno delle liste del Partito democratico invece di scegliere autonomamente le candidature rischiando di non superare la soglia di sbarramento e resistendo persino alle avances provenienti dal centrodestra”.

Sollecitato dalle domande del giornalista Antonio Fraschilla de La Repubblica, il segretario regionale di Sicilia Futura spiega “il soccorso rosso al governo Musumeci” senza maggioranza in aula: “Il presidente della Regione ha detto chiaramente di non avere la maggioranza in aula, finora non si è distinto per nessuna iniziativa politica, ma a quattro mesi dal voto ha il diritto di governare e va aiutato responsabilmente anche dalle opposizioni. Alzare steccati non porta da nessuna parte – sottolinea -. Facciamo accordi sui singoli temi in aula, non nelle segrete stanze come fa ormai il M5s e Cancelleri”. Sulle amministrative: “A Catania chiedo responsabilità ai miei consiglieri comunali, dobbiamo prendere atto della ricandidatura di Bianco”.