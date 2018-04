CANICATTI’ (AGRIGENTO) – I carabinieri della compagnia di Canicattì (Ag) indagano sul movente dell’incendio che ha interessato due auto di proprietà di uno stesso nucleo familiare. Nelle prime ore del giorno le fiamme hanno distrutto una Lancia Y e danneggiato una Lancia Lybra che si trovava posteggiata nei pressi sempre in via Vittorio Emanuele. Le due auto sono di proprietà di genero e suocero anche se l’utilitaria era in uso alla figlia di quest’ultimo. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco la Lancia Y è andata distrutta in pochi minuti.