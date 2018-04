Si finge cliente, ma è suo l’autolavaggio che schiavizzava i dipendenti

CATANIA – La polizia di Catania ha scoperto di tutto durante un controllo presso un autolavaggio/gommista che già in passato era stato sottoposto a sequestro penale per scarico illegale delle acque reflue con relativo danno ambientale.

Il titolare S. G. ha rimosso i sigilli per continuare a delinquere. Inizialmente ha anche dichiarato il falso ai poliziotti, affermando di essere un cliente. Gli agenti hanno trovato due dipendenti in nero sottoposti a turni di lavoro estenuanti, riscontrato numerosi reati in materia di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro e, infine, accertato l’invasione di terreni poiché era stata occupata buona parte del marciapiede (circa 20 metri) in modo tale da non renderlo fruibile ai pedoni.

Il proprietario è stato dunque indagato per scarico delle acque reflue nel sottosuolo, sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori, invasione dei terreni, false attestazioni a pubblico ufficiale e, infine, reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e rimozione di sigilli.