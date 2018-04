Sequestrate due tonnellate di “neonato”

BAGHERIA (PALERMO) – Operazione della guardia di finanza di Bagheria contro il mercato illegale della pesca di frodo. A bordo di due furgoni fermati nei pressi degli svincoli autostradali di Casteldaccia e di Bagheria, sono stati trovati rispettivamente, 600 e 1.320 chili di novellame di sarda, meglio noto come “neonata”.

Entrambi i mezzi avevano effettuato la provvista in Calabria e stavano trasportando la merce illegale nei mercati ittici di Porticello e di Palermo. Il “novellame” è stato analizzato da sanitari dell’Asp che ne hanno certificato la non idoneità al consumo umano. Il valore di tutta la merce sottoposta a sequestro, nel locale mercato nero, è stimato in

circa 48.000 euro.