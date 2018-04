M5s: “Sammartino si autosospenda”

PALERMO – “Sammartino si autosospenda dalla carica di presidente della commissione Lavoro e Formazione dell’Ars, fino a quando la sua posizione non sarà chiarita”. I deputati regionali del M5s all’Ars si riferiscono all’inchiesta della Procura di Catania.

“Ricopre una carica istituzionale di rilievo all’interno del Parlamento siciliano – proseguono – e per questo riteniamo opportuno che si faccia da parte, in attesa che la magistratura faccia luce su una vicenda grave. Torniamo a ribadire che se le accuse dovessero essere confermate e supportate da sentenze passate in giudicato, avremmo la prova materiale che le elezioni in Sicilia sono state falsate”.