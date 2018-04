“Facci ‘i vecchia”, lo straniero e l’ovulo

Catania . Un giovane extracomunitario arrivato in autobus da Palermo trasportava in corpo l’eroina, il complice catanese lo attendeva in viale Africa: arrestati

CATANIA – Due arresti per spaccio di droga a Catania. In manette Antonino Scuderi, 53 anni, detto “Facci ‘i vecchia”, e Yinka Olarewaju, 29 anni.

In piazza Giovanni XXIII, nei pressi della stazione, agenti della sezione antidroga hanno notato un giovane extracomunitario sceso da un autobus proveniente da Palermo, dirigersi appiedato, in direzione di viale Africa, dove ad attenderlo, a bordo di un’utilitaria, c’era Scuderi, noto per i suoi precedenti per droga.

Immediatamente bloccati, i due sono stati perquisiti ma, nonostante l’esito negativo, il giovane straniero manifestava segni di insofferenza. Ritenendo che potesse nascondere la droga, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi: sottoposto a esame Tac, è stata evidenziata la presenza di un ovulo contenente 20 grammi di eroina.