Catania, fermati i ladri di binari

CATANIA – In manette a Catania due “ladri di binari”. Una pattuglia della Polizia Ferroviaria, all’altezza della vecchia stazione ferroviaria dismessa di Ognina, ha notato in prossimità dei binari, un autocarro con una gru montata sul cassone e, due individui intenti a caricare una parte di binario.

I poliziotti hanno subito controllato l’autocarro e arrestato i due, Emanuele Battiato di 34 anni e Benedetto Antonino Battiato di 40 anni, fratelli, entrambi di Catania e pregiudicati.

I due avevano con loro anche due bombole contenenti materiale infiammabile e su una di queste era ancora montato il cannello per la fuoriuscita della fiamma ossidrica, utilizzato per il taglio dei binari. Inoltre, sono stati trovati numerosi arnesi utilizzati per lo smontaggio degli ancoraggi in ferro. Il materiale ferroso, del peso di 2.000 Kg circa, proveniva dalla dismissione degli impianti di armamento della stazione di Ognina.