CATANIA – La polizia di Catania ha scoperto un cantiere edile privo di cartellonistica con il piano operativo di sicurezza ed eseguito un controllo all’interno di un terreno agricolo di circa 350 metri quadri con annesso appartamento.

La titolare e il marito, G. T. e M. A., avevano elevato un piano di oltre 100 metri quadri senza preventivamente munirsi della relativa concessione edilizia. All’interno del terreno è stata anche riscontrata una discarica con rifiuti speciali di circa 10 metri cubi derivanti dai lavori edili eseguiti e la titolare non ha esibito alcun formulario riguardante lo smaltimento.

I due coniugi sono stati indagati in stato di libertà per i reati di abuso edilizio e smaltimento illegale di rifiuti speciali e l’area è stata sequestrata. A fianco, inoltre, è stato scoperto un ulteriore immobile dove altri due coniugi, C. G. e S. P. S., nell’eseguire i lavori edili anche in questo caso hanno abusivamente elevato un piano abitativo non dimostrando la destinazione dei rifiuti speciali. Pure loro sono stati indagati.