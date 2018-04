Colpo portavalori, basista guardia giurata

PALERMO – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei palermitani Giovanni Giotti, 53 anni, guardia giurata in una ditta locale di trasporti, Carmelo Balsameli, 48 anni e Marco Marsala, 39 anni: sono accusati di una rapina a un portavalori messa a segno il 12 agosto del 2016.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile sono state coordinate dalla Procura. Il colpo aveva fruttato un milione e 600 mila euro. Dalle attività investigative è emerso il ruolo di Balsameli quale organizzatore della rapina, ritenuta la più consistente dell’ultimo ventennio.

I tre arrestati, tutti travisati e armati di fucili e pistole, si erano impossessati del furgone in via Puglisi, immobilizzando attraverso la minaccia delle armi e l’uso di fascette le guardie giurate alla guida. Giotti, in base alle indagini ha avuto il ruolo di basista del gruppo. Il giorno del colpo era lui alla guida del furgone portavalori.

Secondo quanto emerso sia Balsameli che Marsala sarebbero i responsabili di un tentativo di rapina lo scorso 31 maggio ai danni dell’agenzia di Poste Italiane in piazza della Costellazione. In quella circostanza i due hanno praticato un foro nella parete che portava nella stanza del direttore della filiale per impossessarsi del denaro del bancomat. La rapina, però, non è stata portata a compimento a causa dell’attivazione di un sensore luminoso che ha indotto i malviventi alla fuga.