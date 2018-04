Palermo, maxi sequestro di “bad toys”

In un negozio di via Oreto trovati 100.000 giocattoli pericolosi: denunciati i titolari cinesi

PALERMO – Dopo l’ingente sequestro effettuato in occasione del Carnevale, la guardia di finanza di Palermo ha portato a termine, a cavallo delle festività pasquali, una seconda operazione, denominata Bad Toys 2, in materia di sicurezza dei prodotti.

In un negozio in via Oreto, gestito da due cinesi, madre e figlio, sono stati sequestrati circa 100.000 prodotti, tra giocattoli, palline, armi giocattolo, scacciapensieri, giochi da spiaggia, molle colorate, fischietti, lanterne, trombette, palloni e bigiotteria di vario tipo, perché ritenuti pericolosi per la salute del consumatore e prevalentemente dei bambini.

Le Fiamme Gialle hanno subito notato un livello dei prezzi inferiore rispetto agli standard e quando hanno iniziato a controllare i primi articoli hanno riscontrato che erano privi delle prescrizioni per il loro utilizzo in sicurezza, del marchio CE, delle indicazioni relative alla regolare importazione e dell’autorizzazione alla distribuzione sul territorio nazionale.

Esteso il controllo all’intero locale, i finanzieri hanno individuato ulteriori prodotti “irregolari” nel piano interrato, custoditi in uno stato di completo abbandono e in condizioni insalubri. I responsabili del negozio sono stati denunciati.