Incendio in un palazzina alla Vucciria, panico tra residenti

PALERMO – Un incendio è divampato la scorsa notte a Palermo in una palazzina di quattro piani in vicolo della Rosa Bianca alla Vucciria. Le fiamme sono partite da un paio di motocicli che si trovavano nell’androne del palazzo. Una coltre di fumo si è alzata e ha invaso le scale creando il panico tra i residenti che hanno atteso affacciati ai balconi l’arrivo di quattro squadre dei vigili del fuoco e dei carabinieri. I pompieri hanno sgomberato l’intero palazzo e spento dopo due ore il rogo. Le fiamme hanno provocato l’annerimento dei muri dell’androne e la distruzione dei ciclomotori. Nessun ferito. I carabinieri e i vigili del fuoco stanno accertando le cause dell’incendio.