Cade elicottero della Marina, muore un sottufficiale in servizio a Catania

ROMA – Un elicottero della Marina militare impegnato nell’operazione Mare sicuro è caduto in mare, nel Mediterraneo centrale, durante un’esercitazione notturna programmata: uno dei cinque componenti dell’equipaggio è morto. Si tratta dello specialista di volo, C1^cl. Andrea Fazio, effettivo presso il secondo Gruppo Elicotteri di Stanza a Catania, recuperato in stato di incoscienza e deceduto a bordo di Nave Borsini nel corso delle operazioni di rianimazione. Gli altri quattro militari sono in buone condizioni.

L’elicottero, riferiscono alla Difesa, era imbarcato su nave Borsini, unità della Marina impegnata nell’operazione. Il velivolo sarebbe caduto “in fase di appontaggio”. La missione era in assetto ‘Night Vision Googles’, vale a dire con l’utilizzo di visori notturni, e vi partecipavano anche due tiratori scelti della Brigata Marina San Marco.

Appena ammarato, l’elicottero si è rovesciato su un fianco; i due piloti e i due fucilieri della Brigata San Marco sono riusciti a uscire dall’elicottero mentre il capo di prima Classe Andrea Fazio, poi deceduto, è stato recuperato ancora dentro l’abitacolo dagli operatori subacquei di nave Borsini subito intervenuti. I due piloti e i due fucilieri di Marina sono “in buone condizioni ma sotto shock e vengono seguiti dai sanitari della nave”.

I familiari del militare morto sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico e spirituale. Altre unità della Marina Militare sono accorse in assistenza a Nave Borsini nella zona dell’ammaraggio.

Il ministro della Difesa Roberta Pinotti, appresa la notizia del tragico incidente, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del Sottufficiale. “Ai familiari del maresciallo Fazio va il mio sentimento di vicinanza e quello di tutto il personale della Difesa. Esprimo la mia solidarietà alla Marina Militare”.

Anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, ha espresso a nome delle Forze Armate e suo personale, cordoglio alla famiglia del sottufficiale Andrea Fazio. Il Generale Graziano augura pronta guarigione agli altri quattro componenti dell’equipaggio tratti in salvo, ora in prognosi riservata ed esprime vicinanza a tutta la Marina Militare per la triste notizia.