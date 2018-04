Catania, striptease alla stazione

CATANIA – La Polizia Ferroviaria di Catania ha denunciato un nigeriano di 23 anni per atti osceni commessi in un luogo pubblico. Gli agenti, allertati da alcuni viaggiatori presenti nella sala di attesa della stazione centrale, sono intervenuti per bloccare la performance del giovane che, nei pressi del capolinea degli autobus cittadini, in piazza Giovanni XXIII, si è denudato integralmente e ha iniziato a saltare e urlare.

La scena ha attirato la curiosità non solo dei viaggiatori presenti nell’area ma anche degli automobilisti in transito che, rallentando, hanno creato problemi al traffico cittadino.

Tutto si è svolto sotto gli occhi attoniti dei tanti utenti del trasporto pubblico (tra cui numerosi anziani, donne e bambini) che, giornalmente, transitano nell’area antistante lo scalo ferroviario.

Gli agenti hanno immediatamente bloccato lo straniero, sbarcato in Italia nel 2013 come richiedente la protezione internazionale e titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità.